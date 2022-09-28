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В Україні очікують циркуляцію чотирьох штамів грипу - МОЗ

Українцям варто вакцинуватися, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороб
В Україні очікують циркуляцію чотирьох штамів грипу - МОЗ Фото: з вільного доступу
В Україні протягом епідемічного сезону 2022-2023 рр. передбачається циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2.
 
Як повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України, українцям варто вакцинуватися, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороб.
 
Так, за даними МОЗ, в Україні варто очікувати такі штами грипу:
- вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
- вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).
 
У ЦГЗ зазначили, що зважаючи на постійні антигенні зміни вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації по складу вакцини. Для профілактики грипу у наступному сезоні запропонували чотиривалентні вакцини.
 
"Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих. Також памʼятайте, що лікувати вірусні захворювання антибіотиками - хибне до затверджених протоколів лікування", - наголошують медики.
 
Також у МОЗ нагадали, що уникнути захворювань допоможе профілактика та дотримання епідемічних норм, як-от:
- вакцинація проти грипу та COVID-19;
- носіння масок;
- уникнення місць, де є великі скупчення людей;
- дотримання "етикету кашлю" (закривайте рот і ніс хустинкою або згином ліктя);
- ізоляція за перших симптомів грипу та ГРВІ.
 
 
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28 09 2022 12:30
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