В Україні очікують циркуляцію чотирьох штамів грипу - МОЗ

Українцям варто вакцинуватися, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороб

В Україні протягом епідемічного сезону 2022-2023 рр. передбачається циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я України, українцям варто вакцинуватися, щоб запобігти тяжкому перебігу хвороб.

Так, за даними МОЗ, в Україні варто очікувати такі штами грипу:

- вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

- вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

- вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

У ЦГЗ зазначили, що зважаючи на постійні антигенні зміни вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації по складу вакцини. Для профілактики грипу у наступному сезоні запропонували чотиривалентні вакцини.

"Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих. Також памʼятайте, що лікувати вірусні захворювання антибіотиками - хибне до затверджених протоколів лікування", - наголошують медики.

Також у МОЗ нагадали, що уникнути захворювань допоможе профілактика та дотримання епідемічних норм, як-от:

- вакцинація проти грипу та COVID-19;

- носіння масок;

- уникнення місць, де є великі скупчення людей;

- дотримання "етикету кашлю" (закривайте рот і ніс хустинкою або згином ліктя);

- ізоляція за перших симптомів грипу та ГРВІ.