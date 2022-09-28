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На Київщині за тиждень майже 2200 людей захворіли на COVID-19
Фото: АА
За тиждень у Київській області зареєстровані 2192 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, що на 30% більше, ніж за попередній.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) у Telegram.
"На сьогодні до закладів охорони здоров’я Київської області госпіталізували 344 пацієнти з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та 25 - із підозрою на коронавірус. Протягом тижня, з 19 по 25 вересня, в Київській області зареєстровано 2192 підтверджених випадки COVID-19. Це на 30% більше, ніж у попередній період -– з 12 по 18 вересня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останній тиждень було щеплено 4564 особи. Це на 828 осіб більше, ніж за попередній.
Від початку кампанії з вакцинації в Київській області здійснено понад 1,8 млн щеплень.
Наразі Київщина отримала понад 23 тисячі доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.
У КОВА нагадують, щоб зробити щеплення, потрібно звернутися по скерування до сімейного лікаря. У Київській області функціонують 25 центрів масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також працюють 19 мобільних бригад.
Ранеіше повідомлялося, що Польща надасть Україні мільйон доз вакцини Pfizer.
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28 09 2022 07:52 МЕДІА
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