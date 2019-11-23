В Україні переглянули ставки за приєднання до електромереж
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг затвердила нові ставки за стандартне і не стандартне підключення до електромереж, йдеться в повідомлення відомства від 22 листопада, передає NV.UA.
Нові ставки відповідають вимогам частини третьої ст. 6 і ст. 7 закону «Про ринок електроенергії».
У 2020 році ставки за приєднання до електромереж в місті будуть перебувати в діапазоні від 0,31 до 1,95 грн кВТ, в сільській місцевості - 0,28 - 2, 42грн кВТ. В середньому по Україні ставки знизяться на 18.9% у порівнянні з 2019 роком.
Прийняття нових ставок за підключення до електромереж допоможе визначити вартість приєднання до мережі на етапі планування бізнесу, забезпечить рівноправний доступ до електромереж і посилить позиції України в рейтингу Doing Business.
Нагадаємо, що після запуску ринку електричної енергії ціни на неї в багатьох областях країни знизилися на 10-12%
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