В Україні перевипустять усі посвідчення водія
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлію Клименку.
"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.
Вона зазначила, що водії транспортних компаній мають кожні п'ять років відновлювати посвідчення. вона ж уточнила, що це найпоширеніша європейська практика.
"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада ухвалить закон", - підсумувала Клименко.
Раніше повідомлялось, що посвідчення водія можна знову обміняти онлайн.