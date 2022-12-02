В Україні перевипустять усі посвідчення водія

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, а водіїв транспортних компаній змусять перевипускати свої посвідчення кожні п'ять років.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлію Клименку.

"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.

Вона зазначила, що водії транспортних компаній мають кожні п'ять років відновлювати посвідчення. вона ж уточнила, що це найпоширеніша європейська практика.

"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада ухвалить закон", - підсумувала Клименко.

Раніше повідомлялось, що посвідчення водія можна знову обміняти онлайн.