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В Україні перевипустять усі посвідчення водія

02 грудня 2022, 08:50
В Україні перевипустять усі посвідчення водія
Фото: з відкритих джерел
В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, а водіїв транспортних компаній змусять перевипускати свої посвідчення кожні п'ять років.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлію Клименку.

"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.

 Вона зазначила, що водії транспортних компаній мають кожні п'ять років відновлювати посвідчення. вона ж уточнила, що це найпоширеніша європейська практика.

"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада ухвалить закон", - підсумувала Клименко.

Раніше повідомлялось, що посвідчення водія можна знову обміняти онлайн.

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