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Обміняти посвідчення водія можна знову онлайн - інструкція

Послуги обміну посвідчення водія надаються у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо), а також у разі зміни персональних даних власника
Обміняти посвідчення водія можна знову онлайн - інструкція Фото: з відкритих джерел
Обміняти посвідчення водія можна знову онлайн з доставленням на "Укрпошту" або у сервісний центр МВС.
 
Про це інформує міністерство внутрішніх справ.
 
Орієнтовна вартість послуги — 254 грн за бланк посвідчення, 26 грн – за адмінпослуги сервісного центру МВС та 294 грн – за логістичні витрати. Може бути також нарахована комісія банку.
 
Тривалість надання послуги — до 10 днів. Щойно буде оформлено заявку на обмін або відновлення посвідчення водія, старе посвідчення зникне з Електронного кабінету водія та застосунку Дія, і вже нове з’явиться після особистого отримання документа.
 
Послуги обміну посвідчення водія надаються у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо). У разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать — проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну).
 
За бажанням власника, наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку, або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо. 
 
Послуги відновлення посвідчення водія також надаються у разі крадіжки (тоді потрібно для початку звернутися до поліції) або втрати.
 
Для того щоб здійснити обмін або відновлення посвідчення водія, необхідно:
 
⦁ авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;
⦁ у меню послуг обрати пункт "Електронні послуги", потім знайти та обрати "Відновлення та обмін посвідчення водія";
⦁ перевірити правильність контактних даних та в блоці "Обрати причину" позначити один із запропонованих варіантів;
⦁ заповнити усі обов’язкові поля заявки;
⦁ обрати зручний вам сервісний центр МВС або поштове відділення національного оператора поштового сервісу, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;
⦁ підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;
⦁ сплатити за послугу особистою банківською картою;
⦁ отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заявки на отримання послуги "Відновлення та обмін посвідчення водія", на цьому етапі вже можна слідкувати в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;
⦁ отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або у поштовому відділенні Укрпошти.
 
Як повідомлялось раніше, в Україні суттєво спростили процес відновлення та обміну водійського посвідчення. Тепер власники водійських прав можуть відновити чи обміняти їх у будь-якому сервісному центрі без необхідності звертатися до установи за місцем реєстрації.
 
 
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06 10 2022 14:07
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