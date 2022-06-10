Обміняти посвідчення водія можна знову онлайн - інструкція

Послуги обміну посвідчення водія надаються у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо), а також у разі зміни персональних даних власника

Обміняти посвідчення водія можна знову онлайн з доставленням на "Укрпошту" або у сервісний центр МВС.

Про це інформує міністерство внутрішніх справ.

Орієнтовна вартість послуги — 254 грн за бланк посвідчення, 26 грн – за адмінпослуги сервісного центру МВС та 294 грн – за логістичні витрати. Може бути також нарахована комісія банку.

Тривалість надання послуги — до 10 днів. Щойно буде оформлено заявку на обмін або відновлення посвідчення водія, старе посвідчення зникне з Електронного кабінету водія та застосунку Дія, і вже нове з’явиться після особистого отримання документа.

Послуги обміну посвідчення водія надаються у разі непридатності посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо). У разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать — проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну).

За бажанням власника, наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку, або уточнення персональних даних латинськими літерами, заміни фото тощо.

Послуги відновлення посвідчення водія також надаються у разі крадіжки (тоді потрібно для початку звернутися до поліції) або втрати.

Для того щоб здійснити обмін або відновлення посвідчення водія, необхідно:

⦁ авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;

⦁ у меню послуг обрати пункт "Електронні послуги", потім знайти та обрати "Відновлення та обмін посвідчення водія";

⦁ перевірити правильність контактних даних та в блоці "Обрати причину" позначити один із запропонованих варіантів;

⦁ заповнити усі обов’язкові поля заявки;

⦁ обрати зручний вам сервісний центр МВС або поштове відділення національного оператора поштового сервісу, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;

⦁ підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису;

⦁ сплатити за послугу особистою банківською картою;

⦁ отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заявки на отримання послуги "Відновлення та обмін посвідчення водія", на цьому етапі вже можна слідкувати в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;

⦁ отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або у поштовому відділенні Укрпошти.