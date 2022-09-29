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Процедура обміну водійського посвідчення суттєво спрощена

В Україні суттєво спростили процес відновлення та обміну водійського посвідчення. Тепер власники водійських прав можуть відновити чи обміняти їх у будь-якому сервісному центрі без необхідності звертатися до установи за місцем реєстрації.
Процедура обміну водійського посвідчення суттєво спрощена Фото: з вільного доступу

Про це пише пресслужба Головного сервісного центру МВС у Telegram-каналі.

У Головному сервісному центрі МВС зазначили, що українці більше не зобов’язані подавати запит на обмін чи відновлення водійських прав у сервісний центр, який територіально розміщений за місцем реєстрації людини. Те саме стосується й потреби скласти екзаменаційне тестування на отримання документа.

"Відтепер немає різниці, куди звернутися, аби відновити документи, скласти іспити чи обміняти посвідчення водія. Це можна зробити будь-де, незалежно від місця вашої реєстрації", – йдеться у повідомленні.

Потреба у змінах і збільшенні відомств, які працюють за принципом екстериторіальності, – результат повномасштабного вторгнення рф. Адже від початку війни багато українців змінили місце проживання, переїхали у більш безпечні регіони або взагалі виїхали за межі країни.

"Особи, в яких закінчився термін позбавлення права керування, можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у зручному для них центрі МВС", – наголосили у Головному сервісному центрі МВС.

Повідомляється, що сервісні центри МВС працюють без перерви з вівторка до суботи з 9:00 до 18:00.

Раніше повідомлялось, що українці в Польщі можуть обміняти українське посвідчення водія за день.

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29 09 2022 10:34
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