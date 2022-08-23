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У "Дії" знову запрацювала функція, що дозволяє поділитися техпаспортом на авто

Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки
Міністерство цифрової трансформації повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".
У "Дії" знову запрацювала функція, що дозволяє поділитися техпаспортом на авто Фото: Дія
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
 
"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки", – написав міністр.
 
За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.
 
Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".
 
Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".
 
Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.
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23 08 2022 12:52
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