В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення
Для автомобілістів змінили процедуру отримання водійських прав, зокрема, йдеться про теоретичну та практичну підготовку.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Окрім того, для практичних занять можна обрати будь-яку іншу автошколу в бажаному місті. Після навчання скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв в автошколі, яке дійсне 2 роки.
Зазначається також і те, що в будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Європарламент підтримав рішення про тимчасове визнання український водійських посвідчень, воно вступить в силу за пʼять днів після схвалення Радою ЄС і публікації у віснику ЄС.
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