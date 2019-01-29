В Україні працює майже 185 тисяч ІТ-розробників, - дослідження
Розробників в Україні майже втричі більше, ніж в Білорусі - 54 200 осіб, але менше, ніж в Польщі - 279 800 осіб або Німеччині - 851 тисяча розробників програмного забезпечення. Таким чином Україна ввійшла в топ-10 країн Європи за кількістю розробників програмного забезпечення, йдеться у звіті про стан європейської технічної індустрії (State of European Tech) за 2018 рік. Це на 12 тисяч спеціалістів більше, ніж позаминулого року.
Всього ж в Україні нараховують 4 тисячі ІТ-компаній. Інвестиції у їх роботу в 2018 склали 290 мільйонів доларів, підрахували з відкритих джерел автори Першого каталогу ІТ-екосистеми України від UNIT.City та Western NIS Enterprise Fund.
Нагадаємо, в уряді вважають, що українська IT-індустрія у найближчі 5-7 років може подвоїти свої доходи і досягти показників в 8,4 млрд доларів.
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