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CУСПІЛЬСТВО

В Україні різке зростання продажу електронних книг – Booknet

26 січня 2023, 16:34
В Україні різке зростання продажу електронних книг – Booknet
Електронна ккнига
За 2022 рік українським читачам було продано 353 тисячі електронних книжок.

У 2022 році продажі міжнародної літературної платформи Booknet зросли на 166% порівняно з 2021-м, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу компанії.

"Після падіння продажів на початку весни ринок українських електронних книжок показав стрімке зростання. Якщо 2021 року книжковий сервіс Booknet.ua продав 133 000 книг, то за підсумками 20220го це число становило 353 000. Також варто зазначити, що багато авторів весною робили свої платні книги безкоштовними, щоб підтримати читачів у перші місяці масованого наступу росії", – зазначили в пресслужбі.

Кількість унікальних користувачів платформи за рік зросла більш ніж у 2,5 рази, і на грудень 2022 року становила 570 тисяч на місяць.

На думку керівників компанії, на зростання літературного "самвидаву" вплинули відмова українців від російської художньої літератури. Також Booknet почав вкладати кошти у популяризацію читання електронних книг саме українською мовою. Тобто в авторів, які пишуть українською, почала рости аудиторія. 

Booknet електронна бібліотека та соціальна платформа одночасно, працює з 2018 року. На сайті можна читати книги популярних жанрів онлайн, завантажувати їх на комп'ютер чи телефон, а також спілкуватися з авторами та іншими читачами.

 
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