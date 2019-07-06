В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння форми та нагород

Верховна Рада ухвалила законопроект щодо відповідальності за незаконне носіння військової форми та нагород, їх купівлі та продажу

Також закон передбачає кримінальну відповідальність за наругу над місцями поховання захисників України.

Відповідний законопроект №9217 ухвалений в другому читанні і в цілому, йдеться на сайті парламенту, йдеться в "Громадське".

У законі в новій редакції викладена стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення 186-1, згідно з якою купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача нагород, а також їх привласнення чи носіння особами, які не мають не це права, тягне за собою:

- попередження чи штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімальних доходів (850-1700 грн) з конфіскацією нагороди.

- незаконне виготовлення нагороди для збуту чи носіння карається штрафом від 100 до 200 (1700-3400 грн) неоподатковуваних мінімумів.

- повторне порушення протягом року карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів (3400-6800 грн).

Також Кодекс про адмінпорушення доповнили статтею 186-8, за якою відповідальність за незаконне носіння військової форми та знаків розрізнення передбачає:

Попередження або штраф від 150 до 200 мінімальних доходів (2550-3400 грн) з конфіскацію форми.

За повторне порушення передбачений штраф 200-400 мінімальних доходів (3400-6800 грн) та конфіскацією форми.

Окремо законом внесені зміни до другої частини статті 297 Кримінального Кодексу (наруга над могилою). Тепер наруга над могилами захисників України від збройної агресії Росії чи іншої держави, визнаної Верховною Радою агресором, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України в 20 столітті караються обмеженням волі строком від 3 до 5 років, чи позбавленням волі на такий самий термін.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроект №9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права. Проект закону передбачає довічне ув'язнення за військові злочини й акти агресії.