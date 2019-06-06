Рада введе довічне ув'язнення за військові злочини й акти агресії

Термін покарання пропонують збільшити з 15 років до довічного

Верховна Рада підтримала законопроект №9438 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права. Проект закону передбачає довічне ув'язнення за військові злочини й акти агресії.

Законопроект з результатами голосування опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє LB.ua.

За ухвалення законопроекту проголосували 228 депутатів з мінімально необхідних 226. Ініціатором проекту виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Цим законопроектом пропонують гармонізувати українське законодавство з міжнародним правом. Пропонують збільшити максимальний термін за акти агресії (ст. 437), військові злочини (ст. 438) з 15 років до довічного ув'язнення.

Положення проекту закону спрямовані на забезпечення криміналізації основних злочинів з міжнародного права (геноцид, агресія, злочини проти людяності та військові злочини), забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання безкарності зазначених злочинів.

Також законопроект спрямований на вдосконалення правового режиму кримінальної відповідальності за катування.

Нагадаємо, що народні депутати ухвалили законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.