В Україні скорочуються продажі побутової техніки

За її словами, ніхто на ринку не прогнозував зниження продажів, усі розраховували на зростання.

У третьому кварталі 2019 року продажі побутової техніки в Україні впали на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє "Економічна Правда".

Про це заявила генеральний директор мережі Eldorado Віра Вітинська, передає НВ Бізнес.

За її словами, ніхто на ринку не прогнозував зниження продажів, усі розраховували на зростання.

"Продажі скорочуються в натуральному вираженні, знижується число відвідувачів", - зазначила Вітинська.

Як приклад вона навела ринок смартфонів, продажі яких не ростуть.

Нагадаємо, що Eldorado в 2020 фінансовому році відкриє близько 10 магазинів