Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні скорочуються продажі побутової техніки

"Продажі скорочуються в натуральному вираженні, знижується число відвідувачів", - зазначила Вітинська
За її словами, ніхто на ринку не прогнозував зниження продажів, усі розраховували на зростання.
В Україні скорочуються продажі побутової техніки Фото: chernivtsi.ws

У третьому кварталі 2019 року продажі побутової техніки в Україні впали на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє "Економічна Правда".

Про це заявила генеральний директор мережі Eldorado Віра Вітинська, передає НВ Бізнес.

За її словами, ніхто на ринку не прогнозував зниження продажів, усі розраховували на зростання.

"Продажі скорочуються в натуральному вираженні, знижується число відвідувачів", - зазначила Вітинська.

Як приклад вона навела ринок смартфонів, продажі яких не ростуть.

Нагадаємо, що Eldorado в 2020 фінансовому році відкриє близько 10 магазинів 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2019 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.