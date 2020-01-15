В Україні стартувала сертифікація вчителів початкових класів

В Україні 15 січня розпочалася реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів. Подати документи можна буде до 31 січня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти, повідомляє "Громадське".

Як і минулого року, у пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів.

Як повідомляється, сертифікація-2020 відбуватимуться за новим порядком. Першим етапом буде незалежне тестування - "ЗНО для вчителів". Наступним - самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

"Одним із важливих цьогорічних відмінностей у порівнянні з пілотною сертифікацією 2019 року стане відсіювання учасників після кожного з етапів: до кожного наступного переходитимуть ті учасники, які вдало пройшли попередній. Також як і раніше, педагог може добровільно відмовитись від сертифікації на будь-якому її етапі", - йдеться у Міносвіти.

Визначатиме результати сертифікації спеціально створена експертна комісія при МОН. У відомстві наголосили, що вчителі братимуть участь у проєкті на добровільній основі.

Як повідомлялося, з 2019 року стартує пілотний проєкт сертифікації вчителів, у якому зможуть взяти участь 1 тисяча вчителів початкових класів.

Нагадаємо, що Україні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО-2020.