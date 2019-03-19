В Україні почали продавати органічний посуд із висівок

Після використання цим посудом можна годувати тварин і птахів

Польська компанія Biotrem, яка відкрила представництво в Україні, запатентувала технологію, що дозволяє робити одноразовий посуд з пшеничних і кукурудзяних висівок, продуктів переробки маніоку, водорослів, а також полімерів на рослинній основі.

Сировину стискають під пресом за допомогою гарячого повітря. – зазначає Хмарочос.

Одну тонну пшеничних висівок можна перетворити на 10 тисяч тарілок чи мисок.

Набір посуду включає тарілки, чашки, виделки та ложки. Такий посуд достатньо твердий й тривкий, аби розігрівати в ньому їжу. Після використання ним можна годувати тварин і птахів. Повністю розкладається за 30 днів.



Фото: Instagram Biotrem_eu

Розробники запевняють, що один кілограм продуктів пшеничних висівок – обробка пшениці, транспортування, переробка й утилізація – генерує близько 1,3 кг СО2, в той час як один кілограм полістиренових одноразових тарілок чи чашок генерує в сукупності біля 8,5 кг СО2.

Biotrem має власний завод та постачає свою продукцію масовим клієнтам, зокрема мережам ресторанів і роздрібним продавцям, напряму або за посередництвом незалежних дистриб’юторів.



Фото: Instagram Biotrem_eu

Раніше, на півдні Таїланду загинув чорний дельфін, у шлунку та горлі якого застрягли 80 пластикових пакетів. Нагадаємо, група британських вчених дослідила організми, які мешкають у найглибших областях світового океану, та встановила, що у нутрощах цих істот був присутній пластик у різних кількостях.

Також додамо, що сміттєва пляма в Тихому океані зросла розміром до трьох Францій.