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Вчені виявили пластик всередині найглибоководніших організмів

Пластик був знайдений у нутрощах 72 % досліджених організмів, причому, у більш глибоководних тварин пластик містився у значно більших кількостях
Група британських вчених дослідила організми, які мешкають у найглибших областях світового океану, та встановила, що у нутрощах цих істот був присутній пластик у різних кількостях.
Вчені виявили пластик всередині найглибоководніших організмів Фото: gettyimages.com

Дослідники відправили спеціальні апарати у 6 найглибших океанічних областей, зокрема, і в Маріанську западину, найглибшу точку планети. Кожен з апаратів мав обладнанням для спостереження і збору невеликих морських тварин із загону амфіпод, повідомляє "Громадське".

Всього було зібрано 90 організмів, яких науковці на поверхні досліджували та встановлювали наявність пластикових мікрочастинок у їхньому тілі.

Як повідомляється, пластик був знайдений у нутрощах 72 % досліджених організмів, причому, у більш глибоководних тварин пластик містився у значно більших кількостях.

До прикладу, в організмів з Новогебридського жолоба пластик виявляли в 50 % випадків, а у тварин, знайдених у Маріанському жолобі - у 100% випадків.

Знайдені мікрочастинки пластику здебільшого були напівсинтетичними целюлозними волокнами, які зазвичай використовуються для пошиття одягу. Однак, також були виявлені нейлон, поліетилен, поліамід та інші види пластику.

Раніше вчені повідомляли, що корали у Тихому океані можуть загинути через пластикове сміття.

Нагадуємо, що сміттєва пляма в Тихому океані зросла розміром до трьох Францій.

 

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03 03 2019 22:36
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