Вчені виявили пластик всередині найглибоководніших організмів
Дослідники відправили спеціальні апарати у 6 найглибших океанічних областей, зокрема, і в Маріанську западину, найглибшу точку планети. Кожен з апаратів мав обладнанням для спостереження і збору невеликих морських тварин із загону амфіпод, повідомляє "Громадське".
Всього було зібрано 90 організмів, яких науковці на поверхні досліджували та встановлювали наявність пластикових мікрочастинок у їхньому тілі.
Як повідомляється, пластик був знайдений у нутрощах 72 % досліджених організмів, причому, у більш глибоководних тварин пластик містився у значно більших кількостях.
До прикладу, в організмів з Новогебридського жолоба пластик виявляли в 50 % випадків, а у тварин, знайдених у Маріанському жолобі - у 100% випадків.
Знайдені мікрочастинки пластику здебільшого були напівсинтетичними целюлозними волокнами, які зазвичай використовуються для пошиття одягу. Однак, також були виявлені нейлон, поліетилен, поліамід та інші види пластику.
Раніше вчені повідомляли, що корали у Тихому океані можуть загинути через пластикове сміття.
Нагадуємо, що сміттєва пляма в Тихому океані зросла розміром до трьох Францій.
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