НОВИНИНині під російською окупацією перебуває близько 4,5 тис. кв. км лісуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні, в рамках президентської програми "Зелена країна", висаджено 179,5 млн дерев
Фото: Руслан Стрілець, Facebook
"Там, де не було бойових дій, висадку ніхто не відміняв, незважаючи на ризики. В рамках програми Президента Володимира Зеленського "Зелена країна" висаджено вже 179,5 млн деревних рослин", - зазначив Стрілець.
Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив у Facebook.
За його словами, нині під російською окупацією перебуває близько 4,5 тис. кв. км лісу. Це більше, ніж площа лісових насаджень у Нідерландах (3,6 тис. кв. км) чи Молдові (3,2 тис. кв. км).
"Ми обрахували приблизні збитки для українського лісу від війни - близько 16 мільярдів гривень. І це - без урахування звільнених територій на Харківщині. Ці дані яскраво демонструють, наскільки вагомий удар приймає на себе лісове господарство України, і наскільки вагомим є вклад лісівників у відновлення України», - додав Стрілець.
Нагадаємо, у червні 2021 року Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування екологічного проєкту "Зелена країна", в межах якого заплановано за 10 років збільшити площі лісів в Україні на 1 млн га, а в найближчі три роки висадити 1 млрд дерев.
Як повідомлялося раніше, через війну довкіллю України завдано збиків майже в 1 трильйон грн.
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