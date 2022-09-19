В Україні, в рамках президентської програми "Зелена країна", висаджено 179,5 млн дерев

Нині під російською окупацією перебуває близько 4,5 тис. кв. км лісу

"Там, де не було бойових дій, висадку ніхто не відміняв, незважаючи на ризики. В рамках програми Президента Володимира Зеленського "Зелена країна" висаджено вже 179,5 млн деревних рослин", - зазначив Стрілець.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив у Facebook

За його словами, нині під російською окупацією перебуває близько 4,5 тис. кв. км лісу. Це більше, ніж площа лісових насаджень у Нідерландах (3,6 тис. кв. км) чи Молдові (3,2 тис. кв. км).

"Ми обрахували приблизні збитки для українського лісу від війни - близько 16 мільярдів гривень. І це - без урахування звільнених територій на Харківщині. Ці дані яскраво демонструють, наскільки вагомий удар приймає на себе лісове господарство України, і наскільки вагомим є вклад лісівників у відновлення України», - додав Стрілець.

Нагадаємо, у червні 2021 року Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування екологічного проєкту "Зелена країна", в межах якого заплановано за 10 років збільшити площі лісів в Україні на 1 млн га, а в найближчі три роки висадити 1 млрд дерев.