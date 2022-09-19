RSS
НОВИНИ

В Україні, в рамках президентської програми "Зелена країна", висаджено 179,5 млн дерев

Ольга
Матарикіна
Нині під російською окупацією перебуває близько 4,5 тис. кв. км лісу
В Україні, в рамках президентської програми "Зелена країна", висаджено 179,5 млн дерев Фото: Руслан Стрілець, Facebook
"Там, де не було бойових дій, висадку ніхто не відміняв, незважаючи на ризики. В рамках програми Президента Володимира Зеленського "Зелена країна" висаджено вже 179,5 млн деревних рослин", - зазначив Стрілець.
 
Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив у Facebook.
 
 
За його словами, нині під російською окупацією перебуває близько 4,5 тис. кв. км лісу. Це більше, ніж площа лісових насаджень у Нідерландах (3,6 тис. кв. км) чи Молдові (3,2 тис. кв. км).
 
"Ми обрахували приблизні збитки для українського лісу від війни - близько 16 мільярдів гривень. І це - без урахування звільнених територій на Харківщині. Ці дані яскраво демонструють, наскільки вагомий удар приймає на себе лісове господарство України, і наскільки вагомим є вклад лісівників у відновлення України», - додав Стрілець.
 
 
 
Нагадаємо, у червні 2021 року Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування екологічного проєкту "Зелена країна", в межах якого заплановано за 10 років збільшити площі лісів в Україні на 1 млн га, а в найближчі три роки висадити 1 млрд дерев.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2022 08:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Операція "London Bridge" для поховання Єлизавети ІІ. Свинцева труна, прохання до бджіл та колискова шотландських повстанців для Королеви

Операція "London Bridge" для поховання Єлизавети ІІ. Свинцева труна, прохання до бджіл та колискова шотландських повстанців для Королеви

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.