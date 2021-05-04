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В Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 4 946 осіб, летальних випадків - 254
5 квітня (станом на) 9:00 в Україні зафіксовано 1 755 888 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 352 139 осіб, летальних випадків - 34 587.
В Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ПЛР тест

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 458 випадків;

Вінницька область - 233 випадки;

Волинська область - 241 випадок;

Дніпропетровська область - 1 003 випадки;

Донецька область - 254 випадки;

Житомирська область - 557 випадків;

Закарпатська - 165 випадків;

Запорізька область - 293 випадки;

Івано-Франківська область - 91 випадок;

Київська область - 619 випадків;

Кіровоградська область - 108 випадків;

Луганська область - 36 випадків;

Львівська область - 1 121 випадок;

Миколаївська область - 287 випадків;

Одеська область - 660 випадків;

Полтавська область - 229 випадків;

Рівненська область - 252 випадки;

Сумська область - 428 випадків;

Тернопільська область - 441 випадок;

Харківська область - 1 155випадків;

Херсонська область - 176 випадків;

Хмельницька область - 439 випадків;

Черкаська область - 361 випадок;

Чернівецька область - 254 випадки;

Чернігівська область - 318 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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05 04 2021 11:46
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