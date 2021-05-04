В Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 4 946 осіб, летальних випадків - 254

5 квітня (станом на) 9:00 в Україні зафіксовано 1 755 888 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 352 139 осіб, летальних випадків - 34 587.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 458 випадків; Вінницька область - 233 випадки; Волинська область - 241 випадок; Дніпропетровська область - 1 003 випадки; Донецька область - 254 випадки; Житомирська область - 557 випадків; Закарпатська - 165 випадків; Запорізька область - 293 випадки; Івано-Франківська область - 91 випадок; Київська область - 619 випадків; Кіровоградська область - 108 випадків; Луганська область - 36 випадків; Львівська область - 1 121 випадок; Миколаївська область - 287 випадків; Одеська область - 660 випадків; Полтавська область - 229 випадків; Рівненська область - 252 випадки; Сумська область - 428 випадків; Тернопільська область - 441 випадок; Харківська область - 1 155випадків; Херсонська область - 176 випадків; Хмельницька область - 439 випадків; Черкаська область - 361 випадок; Чернівецька область - 254 випадки; Чернігівська область - 318 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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