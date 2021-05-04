В Україні зафіксовано 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 458 випадків;
Вінницька область - 233 випадки;
Волинська область - 241 випадок;
Дніпропетровська область - 1 003 випадки;
Донецька область - 254 випадки;
Житомирська область - 557 випадків;
Закарпатська - 165 випадків;
Запорізька область - 293 випадки;
Івано-Франківська область - 91 випадок;
Київська область - 619 випадків;
Кіровоградська область - 108 випадків;
Луганська область - 36 випадків;
Львівська область - 1 121 випадок;
Миколаївська область - 287 випадків;
Одеська область - 660 випадків;
Полтавська область - 229 випадків;
Рівненська область - 252 випадки;
Сумська область - 428 випадків;
Тернопільська область - 441 випадок;
Харківська область - 1 155випадків;
Херсонська область - 176 випадків;
Хмельницька область - 439 випадків;
Черкаська область - 361 випадок;
Чернівецька область - 254 випадки;
Чернігівська область - 318 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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