В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 6062 (+88)
Волинська обл — 7911 (+136)
Дніпропетровська обл — 5551 (+200)
Донецька обл — 3132 (+86)
Житомирська обл — 5826 (+47)
Закарпатська обл — 9735 (+81)
Запорізька обл — 3895 (+122)
Івано-Франківська обл — 13577 (+132)
Кіровоградська обл — 1090 (+13)
м. Київ — 22559 (+416)
Київська обл — 8996 (+142)
Львівська обл — 20085 (+169)
Луганська обл — 1000 (+21)
Миколаївська обл — 3074 (+63)
Одеська обл — 13350 (+271)
Полтавська обл — 2107 (+135)
Рівненська обл — 12302 (+157)
Сумська обл — 4008 (+195)
Тернопільська обл — 13303 (+164)
Харківська обл — 18129 (+426)
Херсонська обл — 1084 (+22)
Хмельницька обл — 5896 (+149)
Чернівецька обл — 14280 (+167)
Черкаська обл — 3881 (+122)
Чернігівська обл — 4099 (+103)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу: "Коронавірус_інфо"
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