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В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Це антирекорд кількості нових хворих за добу
30 вересня (станом на 9:00) в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 4 027 нових випадків. Загалом проведено 2 278 248 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 110 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 6062 (+88)

Волинська обл — 7911 (+136)

Дніпропетровська обл — 5551 (+200)

Донецька обл — 3132 (+86)

Житомирська обл — 5826 (+47)

Закарпатська обл — 9735 (+81)

Запорізька обл — 3895 (+122)

Івано-Франківська обл — 13577 (+132)

Кіровоградська обл — 1090 (+13)

м. Київ — 22559 (+416)

Київська обл — 8996 (+142)

Львівська обл — 20085 (+169)

Луганська обл — 1000 (+21)

Миколаївська обл — 3074 (+63)

Одеська обл — 13350 (+271)

Полтавська обл — 2107 (+135)

Рівненська обл — 12302 (+157)

Сумська обл — 4008 (+195)

Тернопільська обл — 13303 (+164)

Харківська обл — 18129 (+426)

Херсонська обл — 1084 (+22)

Хмельницька обл — 5896 (+149)

Чернівецька обл — 14280 (+167)

Черкаська обл — 3881 (+122)

Чернігівська обл — 4099 (+103)

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу: "Коронавірус_інфо"

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30 09 2020 13:44
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