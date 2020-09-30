В Україні зафіксовано 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Це антирекорд кількості нових хворих за добу

30 вересня (станом на 9:00) в Україні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 4 027 нових випадків. Загалом проведено 2 278 248 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 110 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 6062 (+88) Волинська обл — 7911 (+136) Дніпропетровська обл — 5551 (+200) Донецька обл — 3132 (+86) Житомирська обл — 5826 (+47) Закарпатська обл — 9735 (+81) Запорізька обл — 3895 (+122) Івано-Франківська обл — 13577 (+132) Кіровоградська обл — 1090 (+13) м. Київ — 22559 (+416) Київська обл — 8996 (+142) Львівська обл — 20085 (+169) Луганська обл — 1000 (+21) Миколаївська обл — 3074 (+63) Одеська обл — 13350 (+271) Полтавська обл — 2107 (+135) Рівненська обл — 12302 (+157) Сумська обл — 4008 (+195) Тернопільська обл — 13303 (+164) Харківська обл — 18129 (+426) Херсонська обл — 1084 (+22) Хмельницька обл — 5896 (+149) Чернівецька обл — 14280 (+167) Черкаська обл — 3881 (+122) Чернігівська обл — 4099 (+103) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 819 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 249 529 повідомлень про підозру на COVID-19.



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