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В Україні запустили гарячу лінію для запобігання домашньому насильству

Лінія працюватиме за номером 1547
В Україні запустили гарячу лінію для запобігання домашньому насильству.
В Україні запустили гарячу лінію для запобігання домашньому насильству Фото: з вільних джерел

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, повідомляє "Громадське".

Так урядовець повідомив, що лінія працюватиме за номером 1547.

За словами Дубілета, проєкт був запущений за новим принципом, який дозволив уряду заощадити близько 25 млн грн.

Міністр також зазначив, що за даними ООН кожна 6-та жінка в Україні пережила принаймні одну з форм насильства протягом останніх 12 місяців. Від 1 до 3 млн дітей в Україні стає свідками або жертвами домашнього насильства.

Раніше у КМДА повідомили, що упродовж січня 2020 року у Києві зафіксували понад 3,3 тисячі звернень щодо домашнього насильства.

Нагадаємо, що кожна друга убита жінка у світі загинула від рук партнера або члена сім'ї.

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11 02 2020 12:55
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