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В Україні запустили онлайн-сервіс для підключення водопостачання та реєстр водокористувачів

Розроблення системи видавання електронних дозволів тривало менш ніж два роки
В Україні запустили онлайн-сервіс для отримання дозволів на підключення до систем водопостачання та водовідведення.
В Україні запустили онлайн-сервіс для підключення водопостачання та реєстр водокористувачів Фото: gettyimages.com

"22 березня, у Всесвітній день води, в Україні презентували нову електронну послугу. Відтепер дозвіл на спеціальне водокористування можна оформляти і анулювати в режимі онлайн. Нова електронна послуга спрощує дозвільну процедуру не тільки для водокористувачів, але і для кожного учасника процесу", - повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Раніше видавання дозволів на спецводокористування здійснювали обласні держадміністрації.

"У межах гармонізації державної політики у водній сфері з нормами Євросоюзу цю функцію передали Держводагентству та його територіальним органам", - повідомила керівник Держагентства водних ресурсів Ірина Овчаренко.

За її словами, розроблення системи видавання електронних дозволів тривало менш ніж два роки.

В уряді зазначають, що за допомогою цього сервісу дозвіл на підключення до водопостачання споживач повинен отримати протягом 30 днів, а відсутність контактів з працівниками відповідних служб унеможливлять корупцію під час отримання дозволів.

Також в уряді сподіваються, що запровадження електронного сервісу зменшить кількість відмов у видачі дозволів, оскільки зараз близько 25% таких відмов відбувалися через неточності в паперових документах.

Разом з електронною послугою уряд також відкрив реєстр водокористувачів України.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.

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22 03 2019 19:20
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