НОВИНИМіністерство аграрної політики та продовольства України запускає онлайн-платформу для підтримки аграрних виробників – Державний аграрний реєстр (ДАР).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запустили реєстр для підтримки агровиробників
Фото: Shutterstock
Про це розповів заступник міністра аграрної політики Денис Башлик.
"Ми запускаємо Державний аграрний реєстр (ДАР), мета якого – полегшити життя українських аграріїв та надалі забезпечити їх необхідним фінансуванням. Запуск цього проєкту є важливим, адже до традиційних проблем, з якими стикаються наші фермери, додалась повномасштабна війна, що створює нові складнощі для с/г виробників", - зазначив фахівець.
За його словами, реєстр значно спрощує процедуру пошуку можливостей підтримки та подачі заявок на відповідну допомогу. Зокрема, податись на будь-яку програму можна в режимі онлайн, а рух заявки можна відстежувати у режимі реального часу.
Також ДАР автоматично підтягує з державних ресурсів ключову інформацію про виробників та самостійно повідомляє аграріїв про нові програми та можливості. Доступ до даних мають лише ті установи, що безпосередньо надають підтримку ДАР і лише з дозволу агровиробника.
Підтримка через Державний аграрний реєстр фермерам буде надаватись від українського уряду, міжнародних донорів, банків та інших організацій. Перші дві програми допомоги для аграріїв будуть доступні в ДАР вже найближчим часом.
Представник міністерства додав, що запуск ДАР є також важливим кроком на шляху підготовки України до членства в ЄС, адже реєстр відповідає повністю всім директивам Європейського Союзу щодо державної підтримки сільського господарства.
"Старт ДАР – є не тільки важливим для аграрного сектору. Це також потужний аналітичний інструмент для держави, що дозволить в подальшому приймати рішення на основі фактичних даних та провести аналіз надання допомоги фермерам в режимі реального часу", - додав Башлик.
Як повідомлялось, раніше в Україні створили Національну платформу продовольчої безпеки, яка необхідна для стимулювання розбудови української економіки та забезпечення харчовими продуктами й товарами першої необхідності мешканців громад, учасників ЗСУ та територіальної оборони.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2022 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- Тімоті Снайдер: влада путіна слабне
- Продавця чаїв Greenfield і TESS перевірять на причетність до росії