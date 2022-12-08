В Україні запустили реєстр для підтримки агровиробників

Міністерство аграрної політики та продовольства України запускає онлайн-платформу для підтримки аграрних виробників – Державний аграрний реєстр (ДАР).

Про це розповів заступник міністра аграрної політики Денис Башлик.

"Ми запускаємо Державний аграрний реєстр (ДАР), мета якого – полегшити життя українських аграріїв та надалі забезпечити їх необхідним фінансуванням. Запуск цього проєкту є важливим, адже до традиційних проблем, з якими стикаються наші фермери, додалась повномасштабна війна, що створює нові складнощі для с/г виробників", - зазначив фахівець.

За його словами, реєстр значно спрощує процедуру пошуку можливостей підтримки та подачі заявок на відповідну допомогу. Зокрема, податись на будь-яку програму можна в режимі онлайн, а рух заявки можна відстежувати у режимі реального часу.

Також ДАР автоматично підтягує з державних ресурсів ключову інформацію про виробників та самостійно повідомляє аграріїв про нові програми та можливості. Доступ до даних мають лише ті установи, що безпосередньо надають підтримку ДАР і лише з дозволу агровиробника.

Підтримка через Державний аграрний реєстр фермерам буде надаватись від українського уряду, міжнародних донорів, банків та інших організацій. Перші дві програми допомоги для аграріїв будуть доступні в ДАР вже найближчим часом.

Представник міністерства додав, що запуск ДАР є також важливим кроком на шляху підготовки України до членства в ЄС, адже реєстр відповідає повністю всім директивам Європейського Союзу щодо державної підтримки сільського господарства.

"Старт ДАР – є не тільки важливим для аграрного сектору. Це також потужний аналітичний інструмент для держави, що дозволить в подальшому приймати рішення на основі фактичних даних та провести аналіз надання допомоги фермерам в режимі реального часу", - додав Башлик.

Як повідомлялось, раніше в Україні створили Національну платформу продовольчої безпеки, яка необхідна для стимулювання розбудови української економіки та забезпечення харчовими продуктами й товарами першої необхідності мешканців громад, учасників ЗСУ та територіальної оборони.