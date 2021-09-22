В Україну доставили 60 тисяч флаконів інноваційних ліків проти COVID-19

Останні домовленості щодо отримання цієї допомоги були узгоджені під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США. 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab) вже в Україні та розвезені до регіонів

В Україну доставлено 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Це інноваційні ліки прямої дії на коронавірус.

Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Останні домовленості щодо отримання цієї допомоги були узгоджені під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США. 20 тис. флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів Етесевімабу (Etesevimab) вже в Україні та розвезені до регіонів", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Також МОЗ відповідним наказом оновило протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким передбачено можливість використання лікарських засобів Bamlanivimab та Etesevimab.

Це дасть змогу лікарям, які надають допомогу хворим на COVID-19, мати чітку інструкцію щодо того, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби, додали в міністерстві.

Зазначається, що ліки діють безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою та запобігають виникненню ускладнень.

Ліки доставлені в Україну за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американською благодійною організацією Direct Relief.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 вересня підтверджено 2 355 805 випадків COVID-19, з них за добу – 5 159.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу – 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).