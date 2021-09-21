Вся Україна з 23 вересня переходить у "жовту" карантинну зону

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. жовтий рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України, а також застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки

В усіх регіонах України з 23 вересня буде встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під головування Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

"За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. жовтий рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України, а також застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр зауважив, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, тому обов’язок держави — захистити життя та здоров’я людей. Водночас він наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно.

Глава уряду наголосив, що Кабінет Міністрів змінами до "карантинної" постанови в певному плані також пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у червоній зоні, але за певних умов.

"Обмеження жовтої та червоної зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", — зазначив Прем’єр-міністр.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС доручила головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти. Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.

Держкомісія також доручила головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів до можливості залучення до процесу вакцинації існуючих пунктів щеплень у закладах освіти. Крім того, йдеться про організацію вакцинації в закладах освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень. Також доручено інформувати та активно запрошувати до вакцинації не лише працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти.