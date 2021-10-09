"Жовту" зону в Україні можна впровадити після затвердження змін до постанови про адаптивний карантин

Він зазначив, що протягом поточного тижня МОЗ пройшло відповідне погодження з усіма центральними органами виконавчої влади, і "наразі відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції"

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки в Україні можна буде впровадити після затвердження юридичних змін до постанови про адаптивний карантин, які наразі перебувають на узгодженні в Міністерстві юстиції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми говорили про те, що на сьогодні за адаптивним карантином ми можемо впроваджувати на території України "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Водночас у "жовтому" рівні у нас прописано, що навчальні заклади припиняють свою роботу, якщо вакциновано не 80% педагогічного складу. Оскільки ми переглянули ще й обмеження, які використовуються в "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки для інших сфер, зокрема для кулінарних закладів, громадського харчування, і для "жовтої" зони передбачили використання одного щеплення з курсу. Виявилося, що обмеження для навчальних закладів не корелювалися з іншими обмеженнями, тому ми вирішили, що "жовтий" рівень ми впровадимо після того, як запропоновані Міністерством охорони здоров'я зміни будуть схвалені урядом", - сказав Ляшко журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Він зазначив, що протягом поточного тижня МОЗ пройшло відповідне погодження з усіма центральними органами виконавчої влади, і "наразі відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції".

Після отримання висновку Мін'юсту Міністерство охорони здоров'я планує звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням скликати позачергове засідання Кабінету Міністрів, щоб розглянути питання про внесення змін до постанови про адаптивний карантин.

Ляшко пояснив, що ці зміни зможуть набути чинності через сім днів після ухвалення, і лише після цього будуть підстави впровадити в Україні "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Міністр також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я з початку вакцинальної кампанії привезло до України понад 22 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19, із яких 10,5 вже використані, а в залишку є приблизно 12 млн доз. Крім того, за його словами, до кінця року "розплановані чітко щотижня, в середу-четвер, постачання додаткових вакцин", які надходитимуть безперебійно.

"За минулу добу у нас було 173 тис. 615 щеплень зроблено - це рекорд: в Україні такої кількості добових щеплень ще не було. І надалі я виконую всі обіцянки, про які говорив: про здатність системи охорони здоров'я робити 3,5-4 млн щеплень за добу, говорив, що до кінця літа буде зроблено 10 млн щеплень, або 5 млн вакцинованих людей", - додав Ляшко.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.