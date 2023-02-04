В Україну прибули позашляховики поставлені за програмою Європейського фонду миру

Вчора прибули поставлені за програмою ЄПФ (Європейський фонд миру) позашляховики.

Про це написав Жозеп Боррель у своєму Твіттер

Ще один конкретний приклад підтримки Збройних Сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення: сьогодні в Україну прибули нові позашляховики від EPF, зазначив він.

"Загалом: 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових; 94 вантажівки підвищеної прохідності, 50 карет швидкої допомоги", - написав Боррель.