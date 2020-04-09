В Умані у шести хасидів виявили COVID-19
Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій, передає PavlovskyNews, зазначає РБК - Україна.
У міській лікарні є тільки 14 ліжок для хворих коронавірусом, а вже лікуються 18 осіб. Для розміщення заражених довелося шукати додаткові можливості.
За словами Цебрія, всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на COVID-19 у приватних клініках Умані своїм коштом. Він зазначив, що поки з виконанням цієї вимоги проблем немає.
Мер також зазначив, що зараз всі прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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