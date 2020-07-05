В уряді пропонують зобов’язати іноземців отримувати дозвіл для інвестицій у стратегічні підприємства
Зокрема, там посилаються на досвід розвинутих країн, де інвестиції у стратегічні галузі узгоджуються на рівні уряду, повідомляє "Громадське". В Україні ж такі інвестиції ніяк не регулюються.
"В Україні наразі відсутня система оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку. Крім того, питання щодо співпраці суб’єктів господарювання, що мають стратегічне значення для забезпечення національної безпеки України, з інвесторами, які мають бездоганну ділову репутацію та є доброчесними, є одним із пріоритетних для таких підприємств", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
У разі ухвалення законопроєкту, в Україні створять спеціальний орган, який буде узгоджувати інвестиції іноземних інвесторів у сфери, які стратегічно важливі для національної безпеки. Для цього за законопроєкт має проголосувати більшість депутатів Ради.
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