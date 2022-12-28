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В YASNO повідомили гарні новини щодо відновлення енергопостачання

28 грудня 2022, 22:23
В YASNO повідомили гарні новини щодо відновлення енергопостачання
Генеральний директор компанії Сергій Коваленко заявив, що найближчим часом столиця зможе повернутися до відключень електроенергії за графіками
Ситуація зі світлом в Києві стабілізується - найближчим часом столиця зможе повернутися до відключень електроенергії за графіками.
 
Після повернення до графіків необхідно використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням "не було перекосів", про це генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив у соціальній мере тожі Facebook.
 
"Перш за все, колеги бачать, що ситуація в енергосистемі Києва стабілізується. Відключення стають більш прогнозованими завдяки неймовірній роботі енергетиків. Сподіваюся, найближчим часом зможемо повернутися до графіків. Ви і самі це відчуваєте", - зазначив він.
Коваленко підкреслив, що не треба "вмикати у розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло".
 
Гендиректор YASNO зауважив, що додатково до будинків, які відключаються централізовано, додається значна кількість тих, хто відключається самостійно.
"До того ж, міська влада Києва отримала 107 заявок ОСББ на компенсацію 70% вартості придбання генераторів для будинків. Щоб отримати таку компенсацію, ОСББ/ЖБК мають звернутися до районних адміністрацій із заявою та пакетом документів. І це буде справді хорошою інвестицією і проявом піклування, бо від таких генераторів можна заживити водяні насоси, ліфти чи іншу техніку", - розповів Коваленко.
 

 

Київелектроенергіявідключення світла

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