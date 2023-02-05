В ЗСУ запрацює система Delta, яка дозволить бачити ворога online
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Кабінет Міністрів України, за ініціацією Міністра оборони Олексія Резнікова, вчора ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Збройних Силах, яка може розміститись в "хмарі" за межами України.
"Delta - це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України", - наголошується в повідомленні.Крім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Delta в "хмарі" за межами України. Це дасть змогу захистити систему від ракетних і кібератак ворога", - поінформували в Міноборони.