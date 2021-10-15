CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВага старих електричних та електронних девайсів, які у світі цьогоріч відправлять на смітник, перевищить 57 мільйонів тонн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вага електронного сміття на планеті незабаром перевищить вагу Великої китайської стіни
У тонні мобільних телефонів золота у 100 разів більше, ніж у тонні золотої руди
Фото: GETTY IMAGES
Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.
За словами міжнародної групи експертів, що займаються проблемою утилізації відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE), це більше, ніж вага Великої китайської стіни - найважчого штучного об'єкта на планеті.
До таких відходів належать мобільні телефони, холодильники, чайники, телевізори, електронні іграшки та спортивний інвентар.
При цьому, згідно зі звітом Світового економічного форуму 2019 року, вартість електронного сміття на глобальному рівні становить 62,5 млрд доларів - це перевищує ВВП більшості країн.
"У тонні мобільних телефонів золота у 100 разів більше, ніж у тонні золотої руди", - сказав директор Програми ООН у сфері стійкого розвитку Рюдігер Куер.
У світовому масштабі кількість електронних відходів щороку збільшується на два мільйони тонн. При цьому збирають і переробляють менш ніж 20%.
Як повідомлялося, Рада ООН з прав людини визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища базовим правом людини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 10 2021 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Біля узбережжя Болгарії затонуло судно з отруйним вантажем карбаміду
- ФОТО Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси: в Італії триває транспортний страйк
- ФОТО В Україні викрили шахрайські колцентри, які ошукали громадян США на $7,5 мільйона