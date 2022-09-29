Валютні перекази в Україну подешевшають

Днями у Брюсселі було підписано Спільну заяву постачальників послуг з переказу коштів в Україну, що ініціювала Єврокомісія. Це має зменшити вартість переказу коштів в Україну, що, крім іншого, розширить можливості відносно підтримки українців та України.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан розповів, що попри війну платіжна інфраструктура в Україні продовжує працювати стабільно. Тобто отримати перекази в Україні можна, використовуючи всі доступні способи, які були у мирний час.

Він зазначив, що на початку війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну. Значна їх частина навіть зараз, через сім місяців війни, пропонує своїм клієнтам безкоштовні перекази на рахунки в Україні та особливі умови для пересилання переказів із основних країн-донорів.

Які зміни передбачені:

подальше сприяння наданню послуг з переказу коштів та зниження комісій до цільового показника у 3%;

зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів принаймні на час агресії росії проти України як в односторонньому, так і двосторонньому порядку;

розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, у тому числі комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та Нацбанком України;

спрямування зусиль на збереження доступності послуг з переказу коштів через мережу агентів та подальша їх цифровізація.

За оцінками НБУ, за січень-липень 2022 р. в Україну було переведено 7,6 млрд дол. США (через офіційні канали — банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, і через неофіційні). Це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Війна в Україні призвела до зменшення переказів через офіційні канали приблизно на 12%. У той же час, потік через неформальні канали збільшився майже на 3%.

З усіх коштів, перерахованих в Україну з-за кордону за січень-липень 2022 року, через міжнародні системи переказу надійшло приблизно чверть (24%).

За даними Державної служби фінансового моніторингу (підрозділу фінансової розвідки України), ринок готівкової валюти в країні почав йти в тінь через регуляторні заходи Нацбанку.

Раніше повідомлялось, що експорт в ЄС досяг довоєнного рівня.