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Експорт в ЄС досяг довоєнного рівня - заступник міністра

Український експорт у країни Європейського Союзу за підсумками серпня майже досяг довоєнного рівня. А за результатами І-ІІІ кварталів 2022 року навіть перевищить відповідні довоєнні показники.
Експорт в ЄС досяг довоєнного рівня - заступник міністра

Таку заяву зробив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"На сьогоднішній день торгівля між Україною і Європейським Союзом фактично відновилася. У серпні експорт в ЄС склав 90% рівня експорту, зафіксованого у серпні 2021 року. А за три квартали 2022 року ми експортували до ЄС, попри війну, навіть на кілька відсотків більше, ніж за І-ІІІ квартали 2021 року", - зазначив Качка.

Торгівельній активності українських експортерів сприяла ціла низка кроків, здійснених країнами ЄС та урядом України. Зокрема, скасування квот та мит ЄС спростило експорт аграрної продукції. Надзвичайно сприяли пожвавленню торгівлі "лінії солідарності", започатковані Єврокомісією

Як нагадав заступник міністра, з 1 жовтня запрацює "митний безвіз", тобто набудуть чинності для України Конвенція про процедуру спільного транзиту та Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Що дозволить вантажам ще швидше проходити кордони між Україною та країнами ЄС.

Водночас, за словами Качки, в цілому рівень українського експорту, в порівнянні з довоєнним, скоротився майже вполовину.

"Якщо у січні-лютому Україна експортувала щомісячно на рівні 6 млрд доларів і більше, то зараз ми виходимо на рівень 3,4 млрд доларів - приблизно такий буде результат по вересню", - зазначив заступник міністра.

Найбільше скоротився експорт до держав Північної Африки та Азії. І зараз він відновлюється лише в контексті зернової ініціативи та відкриття портів. Також повністю припинена торгівля з рф.

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29 09 2022 12:52
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