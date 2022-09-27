В Україні почала діяти повна заборона експорту товарів до росії

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про заборону експорту товарів з України до росії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що уряд на засіданні 27 вересня ухвалив постанову "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації". Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування рф недружніх дій проти України.

"Ми продовжуємо санкційний тиск проти рф. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до рф де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні", - заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За прогнозами уряду, таке рішення не матиме негативних економічних наслідків. Адже, за даними статистики, за період із березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію рф становив лише 4,2 млн доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму 4,189 млн доларів і хімічна продукція на 57,2 тис. доларів.

Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами рф, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.