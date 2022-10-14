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Варшава допоможе оновити вагони Київського метрополітену

Варшавський метрополітен допоможе Київському у модернізації поїздів 81-ї серії, які використовуються в метро столиці України.
Варшава допоможе оновити вагони Київського метрополітену Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це пише TVN24 з посиланням на заяву мерії.

Зазначається, що представники перевізників обох столиць вже обговорили співпрацю.

Так, Варшава допоможе у модернізації вагонів у потягах 81-ї серії - вагони цієї серії та складники до них виробляються в росії.

"Зі зрозумілих причин українська компанія хоче стати незалежною від поставок з москви. Варшавський метрополітен також використовує подібний парк, тому представники Київського метрополітену звернулися до Варшави - з проханням про підтримку", - йдеться у повідомленні.

Наразі Варшавське метро має 22 потяги серії 81.

"Вони не ідентичні одиниці тим, що використовуються в Києві - колія рейок у Польщі трохи вужча. Однак, за винятком ширших колісних осей, поїзди дуже схожі. Тому представники варшавської компанії заявили про підтримку в постачанні запчастин, а також про допомогу в обміні знаннями та досвідом, необхідними для модернізації українських поїздів", - додає видання.

До Варшави приїде робоча група з Києва, яка на місці розробить конкретні рішення.

Раніше повідомлялось, що майже 400 тис. українців, які виїхали в Польщу через війну, влаштувалися на роботу.

 


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14 10 2022 15:17
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