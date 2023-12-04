Вартість золота сягнула історичного рекорду – зростання триває

Причинами цьому можуть бути, наприклад, нестабільна геополітика, зокрема палестино-ізраїльський конфлікт і війна в Україні, ймовірне ослаблення долара й можливе зниження процентної ставки.

Ціни на золото досягли історичного максимуму, перевищивши $2100 за тройську унцію.

Про це повідомляє CNBC.

Вартість золота, ймовірніше за все, досягне нових максимумів наступного року і залишатиметься на рівні $2000 доларів (і вище), вважають аналітики CNBC. Причинами цьому можуть бути, наприклад, нестабільна геополітика, зокрема палестино-ізраїльський конфлікт і війна в Україні, ймовірне ослаблення долара й можливе зниження процентної ставки.

Золото зазвичай добре працює в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.

"Очікуване зниження як долара, так і процентних ставок у 2024 році є ключовими позитивними факторами для золота", — сказав керівник відділу ринкової стратегії, глобальної економіки та досліджень ринків UOB Хенг Кун Хау. За його оцінками, до кінця 2024 року ціни на золото можуть досягти $2200.

Інший аналітик Маркус Гарві з австралійської Macquarie Group орієнтується на курс $2250 за тройську унцію, якщо інфляція в США продовжить знижуватися.

Попередній рекорд вартості золота був у серпні 2020 року, коли пандемія коронавірусу вдарила по економіці США. Це змусило інвесторів скупити дорогоцінний метал. Тоді ціна золота становила $2072,49 за тройську унцію.

Також сьогодні "бʼє власні ж рекорди" і біткоїн. Криптовалюта вперше в цьому році перевищила позначку $40 тисяч на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США, а трейдери очікують швидкого схвалення біткоїн-фондів.