ЗДОРОВ'Я НОВИНИНауковці з Техаського університету в Остіні дослідоли, що для здорового сну людині необхідна певна температура тіла, яку можна підтримувати прийнявши теплий душ або ванну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені дослідили метод, який допоможе швидко заснути
Таким чином час на засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин
Фото: crossfitbalboa.com
Згідно з інформацією, душ або ванну з температурою води близько 40-43 градусів за Цельсієм необхідно приймати за півтори години до сну, повідомляє "Громадське".
Таким чином час на засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин.
У рамках дослідження провели понад 5 тисяч ескпериментів. Згідно із результатами, саме теплі водні процедури на ніч оптимально розслаблюють організм й готують людину до сну.
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23 07 2019 09:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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