Вчені дослідили метод, який допоможе швидко заснути

Таким чином час на засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин

Науковці з Техаського університету в Остіні дослідоли, що для здорового сну людині необхідна певна температура тіла, яку можна підтримувати прийнявши теплий душ або ванну.

Згідно з інформацією, душ або ванну з температурою води близько 40-43 градусів за Цельсієм необхідно приймати за півтори години до сну, повідомляє "Громадське".

Таким чином час на засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин.

У рамках дослідження провели понад 5 тисяч ескпериментів. Згідно із результатами, саме теплі водні процедури на ніч оптимально розслаблюють організм й готують людину до сну.