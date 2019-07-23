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Вчені дослідили метод, який допоможе швидко заснути

Таким чином час на засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин
Науковці з Техаського університету в Остіні дослідоли, що для здорового сну людині необхідна певна температура тіла, яку можна підтримувати прийнявши теплий душ або ванну.
Вчені дослідили метод, який допоможе швидко заснути Фото: crossfitbalboa.com

Згідно з інформацією, душ або ванну з температурою води близько 40-43 градусів за Цельсієм необхідно приймати за півтори години до сну, повідомляє "Громадське".

Таким чином час на засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин.

У рамках дослідження провели понад 5 тисяч ескпериментів. Згідно із результатами, саме теплі водні процедури на ніч оптимально розслаблюють організм й готують людину до сну.

 

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23 07 2019 09:40
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