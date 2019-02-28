Вчені запропонували спосіб перетворити вуглекислий газ на сажу
Діоксид вуглецю вважається однією з головних загроз для довкілля і земної атмосфери, а нова розробка дозволить боротися з його негативним впливом, повідомляє Naked science.
Новий метод відносно швидкий і не вимагає величезного тиску і складних хімічних реакцій для того, щоб перетворити вуглекислий газ у твердий вид. Його головна сила - в наночастинках металевого церію, який грає найважливішу роль в електрохімічній реакції, яка відділяє кисень від вуглекислого газу при слабкому напруженні.
Суспензія наночастинок у вигляді рідкометалічного сплаву запобігає накопиченню затверділого вуглецю над церієм, підвищуючи ефективність процесу. Більш того, використання металевого галію в якості розчинника дозволяє проводити весь процес при кімнатній температурі.
Дослідники також підкреслюють, що вуглець здатний утримувати електричний заряд, стаючи суперконденсатором, а тому потенційно може використовуватися в якості компонента в майбутніх транспортних засобах. Процес також виробляє синтетичне паливо в якості побічного продукту, який, знову ж таки, може мати промислове застосування.
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