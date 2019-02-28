Ведмедиця Ласка оселилася в притулку "Домажир" на Львівщині, - ФОТО

До мешканців ведмежого притулку "Домажир" на Львівщині приєдналась ведмедиця Ласка, яку визволили з приватного зоопарку в Покровську.

"28 лютого ведмежий притулок "Домажир" прийняв у родину чотирилапих ще одну ведмедицю. Кілька тижнів тому Ласку разом з іншими ведмедями та левами тимчасово перевезли із Покровського звіринця до Центру реабілітації у Запорізькій області. 27 лютого команда "Клубу 4 лапи" після ретельного ветеринарного огляду та щеплень транспортувала ведмедицю у ведмежий притулок "Домажир", - повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Тварина добре перенесла переїзд, тепер вона буде адаптуватись до нового місця.

Як зазначили у притулку, Ласка жила на притравлювальній станції, де на неї цькували собак. Потім потрапила у приватний зоопарк у Покровську Донецької області, сумно відомий жорстоким ставленням до тварин. Кілька тижнів тому її визволили і перевезли до Центру реабілітації диких тварин неподалік Запоріжжя. На Львівщині для Ласки створили умови, наближені до природних. Тут вона буде жити серед собі подібних і зможе забути про знущання і голод.

У "Домажирі", який відкрили у липні 2018 року, на восьми гектарах лісових угідь зараз утримується 11 клишоногих. Цього року до них приєднаються ще п`ять тварин. Центр реабілітації бурих ведмедів створено за сприяння благодійного фонду “Чотири лапи”. Він інвестував у спорудження притулку понад мільйон євро. Утримуються звірі на пожертви європейців.

Сезон відвідувань у "Домажирі" відкриється з 10 березня і триватиме до пізньої осені.

Нагадаємо, що ветеринари оглянули ведмедів у притулку "Домажир" у Яворівському районі Львівської області, в якому перебуває врятована з бродячого цирку тянь-шанська ведмедиця Христина. Активісти знайшли Христину в селі під Львовом - вона сиділа в тісній клітці на сонці. Забрати і доставити її в притулок допомагали поліція і екологічна інспекція.