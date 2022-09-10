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Велика міграція злитків на Схід спостерігається на ринку золота: причини

На ринку золота відбувається глобальна міграція, оскільки західні інвестори масово продають злитки, а азійські покупці користуються падінням цін.
Велика міграція злитків на Схід спостерігається на ринку золота: причини Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Bloomberg.
 
З березня ціни на золото впали на 18% через стрімке підвищення ставок ФРС. Згідно з даними CME Group Inc. і London Bullion Market Association, з кінця квітня зі сховищ Нью-Йорка та Лондона, які підтримують два найбільших західних ринки, продалося понад 527 тонн золота. Натомість попит на ринку золота в Шанхаї або Гранд базарі в Стамбулі тільки зростає.
 
Логістичні проблеми в поєднанні з примхами ринку ускладнюють трейдерам отримати достатню кількість злитків там, де вони потрібні. Як наслідок, на деяких азійських ринках золото та срібло продається незвично високо за світову базову ціну.
 
Обертання металу в усьому світі є частиною циклу ринку золота, який повторюється протягом десятиліть: коли інвестори відступають і ціни падають, купівля в Азії зростає, а дорогоцінні метали течуть на схід, допомагаючи знизити ціну на золото. 
 
Пізніше, коли золото зрештою знову зростає, значна його частина повертається в банківські сховища під вулицями Нью-Йорка, Лондона та Цюриха.
 
Попри великий відтік золота зі сховищ Лондона та Нью-Йорка в Дубаї та Стамбулі або на Шанхайській біржі дорогоцінний метал в останні тижні торгувався значно дорожче від лондонського контрольного показника, що свідчить про те, що купівля перевищує імпорт.
 
Аналітики стверджують, що більша частина дорогоцінних металів, які підживлюють апетит Азії, надходить зі сховищ, якими керує CME Group, яка підтримує ф'ючерсний ринок Comex у Нью-Йорку.
 
Порушення ринку на початку пандемії призвели до значного зростання цін, що змусило банки створювати великі запаси для покриття своїх ф’ючерсних позицій. Останніми місяцями золото на Comex торгувалося з дисконтом порівняно з Лондоном, і зараз ці запаси скорочуються, щоб задовольнити попит в Азії.
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09 10 2022 18:55
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