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"Велика сімка" надасть 2,3 мільярда доз вакцини бідним країнам

Цю пандемію можна перемогти лише глобальними зусиллями. І вихід з пандемії – вакцини. Вчора ми детально обговорили те, що нам треба забезпечити доступ для всіх. І тому це сигнал, що до кінця 2022 року 2,3 млрд доз повинні бути розподілені серед країн, що розвиваються
Держави "Великої сімки" нададуть до кінця 2022 року 2,3 млрд доз вакцини від коронавірусу країнам, що розвиваються
"Велика сімка" надасть 2,3 мільярда доз вакцини бідним країнам Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це заявила федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель на пресконференції у британському Корнуоллі у завершальний день саміту "Великої сімки".
 
"Цю пандемію можна перемогти лише глобальними зусиллями. І вихід з пандемії – вакцини. Вчора ми детально обговорили те, що нам треба забезпечити доступ для всіх. І тому це сигнал, що до кінця 2022 року 2,3 млрд доз повинні бути розподілені серед країн, що розвиваються", - сказала вона.
 
Меркель зазначила, що Німеччина наразі є другим найбільшим донором в ініціативі COVAX і буде продовжувати робити свій внесок в альянс, який займається закупівлею та розподілом вакцин серед бідних країн. Окремо ФРН також надасть додатково 30 млн доз вакцини із запасів, які вона купувала для себе.
 
За словами німецької канцлерки, Берлін виділив COVAX вже понад 1 млрд євро. На ці кошти може бути закуплено близько 350 млн доз вакцин від COVID-19.
 
Меркель також повідомила, що у столиці ФРН буде створено центр ВООЗ, який займатиметься питаннями боротьби з пандемією коронавірусу.
 
Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" зібралися у Великій Британії на саміт, який проходив 11-13 червня. Серед головних тем зустрічі були протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку і стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.
 
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14 06 2021 11:24
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