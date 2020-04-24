"Велике будівництво": Громадські організації закликали припинити тиск на Мінекономіки
Зазначається, що 2020 року Кабмін планує спрямувати 80 млрд грн на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг, пише "Економічна правда".
"Прозоре та ефективне витрачання такої значної суми має бути одним із пріоритетів під час реалізації цього масштабного проєкту. Розробка якісної методології - один зі шляхів підвищити ефективність.
Саме з цією метою і була створена робоча група при Мінекономіки, куди, окрім Укравтодору увійшли представники бізнесу та експертного середовища", - йдеться у заяві.
Громадські організації заявляють, що останнім часом з'являються маніпулятивні та дискредитаційні матеріали.
"Ця інформаційна атака має на меті зірвати процес розробки та впровадження методології і як наслідок, зірвати план по зшиттю держави якісними дорогами", - наголошують вони.
"Запропонований Укравтодором на розгляд робочої групи проєкт типової тендерної документації потребує доопрацювання, оскільки містить численні дискримінаційні вимоги. На це вказують представники бізнесу, громадськості та АМКУ.
Нова методологія від Мінекономрозвитку має допомогти встановлювати такі кваліфікаційні критерії, які б забезпечували максимальну якість будівництва та високу конкуренцію. Також вона буде охоплювати інші важливі моменти, наприклад, як залучити місцеву робочу силу, обладнання, техніку", - йдеться у заяві.
Зазначається, що зараз робоча група працює над рекомендаціями бізнесу та експертів і наприкінці місяця має схвалити фінальний документ.
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