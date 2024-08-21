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Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту

21 серпня 2024, 11:41
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
Фото: rada.gov.ua
"За" проголосував 281 депутат.

Напередодні голосування народним депутатам передали листи підтримки від Генштабу і Буданова. 

Парламент ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. 

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі

"Парламент підтримав ратифікацію Римського статуту, ЗА - 281", - йдеться в дописі. 

Железняк додав, що дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за і проти. Від нас виступав Костенко проти. 

Оскільки мова йде про ратифікацію, то другого читання в Раді ця процедура не потребує.

Римський статут Міжнародного кримінального суд - це міжнародний договір, що заснував МКС. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію - це, зокрема злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

І ратифікація його Україаною дозволяє набути повноправного членства в МКС. 

Це дасть можливість:

  • висувати свого кандидата на посаду судді та прокурора МКС;

  • брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб;

  • ефективно співпрацювати з МКС.

Верховна Радаримський статут

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