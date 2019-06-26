Верховний суд закрив Онищенку шлях у Раду
У ВСУ роз’яснюють, що, згідно з українським законодавством, кандидат у народні депутати має проживати на території України протягом останніх п’яти років. Особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів, повідомляє "Українська правда".
Після відмови Центральної виборчої комісії зареєструвати кандидатом нардепа-втікача Онищенко намагався через суд довести, що має право балотуватися, стверджуючи, що перебував за межами України, бо "брав участь у змаганнях".
"Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з’ясував, що в листі ГО "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на якій позивач брав у них участь", – пояснюють у суді.
Суд дійшов висновку, що доводи позивача про порушення вимог під час вирішення питання про реєстрацію його кандидатом не були підтверджені, а тому суд констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог.
Нагадаємо, шостий апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергові вибори до Верховної Ради.
Напередодні український депутат-утікач Олександр Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у народні депутати на позачергових виборах.
Додамо, депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, збирається за 10 днів-2 тижні повернутися до України, аби взяти участь у судовому засіданні. А також розглядає варіант участі в парламентських виборах.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.
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