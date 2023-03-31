Весняний призов може завадити рф поповнювати бойові підрозділи в Україні – ISW

Призов має розпочатись в росії в квітні і він може завадити окупантам поповнити бойові підрозділи, які воюють в Україні.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни.

Пише ISW

Аналітики Інституту заявили, що президент росії вважає загрозою для стабільності своєї влади відправку на війну молодих призовників і тому зробив ставку на мобілізацію резервістів та набір найманців.

В ISW вважають, що російських призовників, швидше за все, не відправлять воювати в Україну, проте на них доведеться витрачати ресурси міноборони росії.

"Навчальні потужності Росії обмежені. Те, що їх займуть призовники, які не воюватимуть у 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців", – написано в звіті.

Експерти допускають, що російська влада може спробувати набрати поповнення для війни в Україні, примусивши чи вмовивши підписати контракти частину солдатів, які закінчують службу за призовом і вже якоюсь мірою підготовлені до того, щоб воювати.

Проте в ISW не впевнені, що така спроба принесе бажаний для російської влади результат.