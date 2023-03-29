прігожин хоче показати себе кандидатом у президенти росії на виборах 2024-го – ISW

У середині березня прігожин зробив заяву, що балотуватиметься на пост президента.

Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин може використовувати свій вплив на медіаландшафт в росії, аби презентувати себе як претендента на президентських виборах 2024-го.

Про це повідомляють у звіті інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, медіаресурс пригожина опублікував інтерв’ю з ним. Розмова візуально копіює різні інтерв’ю з президентом-диктатором володимиром путіним. Наголошується, що цього відео з олігархом мали інший вигляд: пригожин обирав кадри в динаміці або ті, що нагадують поле бою.

"пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що міноборони росії навмисно позбавляє групу "вагнера" артилерійських боєприпасів", - наголошують аналітики.

В ISW вважають, що пародія кінематографічного стилю інтерв’ю путіна можуть використати в межах більшої кампанії тролінгу з метою нападу на кремль, або ж щоб провести мовчазні паралелі між власником ПВК та головою кремля.

Також 11 березня пригожин зробив заяву, що балотуватиметься на пост президента. До слова, раніше бізнесмен неодноразово атакував президентську адміністрацію. Наприклад, він заявляв, мовляв, є чиновники-зрадники. Також він ставив під сумнів кремлівські наративи про те, що рф воює з НАТО, а в Україні є нацисти.

"Нещодавня поведінка пригожина - незалежно від її наміру - поширює в російському суспільстві наратив про те, що пригожин має більші політичні устремління в росії", - заявили аналітики.