Матеріали:
Теми:

прігожин хоче показати себе кандидатом у президенти росії на виборах 2024-го – ISW

29 березня 2023, 13:46
прігожин хоче показати себе кандидатом у президенти росії на виборах 2024-го – ISW
prygozhin vagner end пригожин вагнер кінець
У середині березня прігожин зробив заяву, що балотуватиметься на пост президента.

Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин може використовувати свій вплив на медіаландшафт в росії, аби презентувати себе як претендента на президентських виборах 2024-го.

Про це повідомляють у звіті інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, медіаресурс пригожина опублікував інтерв’ю з ним. Розмова візуально копіює різні інтерв’ю з  президентом-диктатором володимиром путіним. Наголошується, що цього відео з олігархом мали інший вигляд: пригожин обирав кадри в динаміці або ті, що нагадують поле бою.

"пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що міноборони росії навмисно позбавляє групу "вагнера" артилерійських боєприпасів", - наголошують аналітики.

В ISW вважають, що пародія кінематографічного стилю інтерв’ю путіна можуть використати в межах більшої кампанії тролінгу з метою нападу на кремль, або ж щоб провести мовчазні паралелі між власником ПВК та головою кремля.

Також 11 березня пригожин зробив заяву, що балотуватиметься на пост президента. До слова, раніше бізнесмен неодноразово атакував президентську адміністрацію. Наприклад, він заявляв, мовляв, є чиновники-зрадники. Також він ставив під сумнів кремлівські наративи про те, що рф воює з НАТО, а в Україні є нацисти.

"Нещодавня поведінка пригожина - незалежно від її наміру - поширює в російському суспільстві наратив про те, що пригожин має більші політичні устремління в росії", - заявили аналітики.

вибориПутінпрезидентПригожинокупантивійна в Україні

Останні матеріали

США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється