Від перемоги "Нафтогазу" гроші не поступали, тож за що платити премії, - Гройсман

" Якщо їх не поступало, то і предмету премії немає"

На рахунку державного казначейства немає грошей від перемоги НАК "Нафтогаз" у Стокгольмському арбітражі за позовом до "Газпрому" - тож і предмету премії для співробітників немає.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду 15 березня, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Якщо мова йде про те, щоб премія була виплачена додатково за Стокгольм, то я хочу подивитися кошти за Стокгольм на рахунку державного казначейства. Таких грошей поки що не поступало. Якщо їх не поступало, то і предмету премії немає", - сказав Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим та оголосив новий конкурс на цю посаду.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови НАК суперечить українському законодавству.

Як відомо, за даними ЗМІ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту.

Водночас у НАК повідомили, що менеджмент "Нафтогаз України" отримав премії лише за вже стягнену за результатами рішення Стокгольмського арбітражу частину коштів.

Згодом, у Кабінеі міністрів України повідомили, що готові підписати новий контракт з керівництвом Нафтогазу, яке оберуть у компанії після проведення конкурсу, якщо у ньому передбачать менший розмір зарплат та чіткі завдання, які має досягти менеджмент компанії.