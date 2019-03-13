Відень знову визнано найкращим містом світу за якістю життя

Загалом у списку 231 місто. Вони оцінюються з точки зору розвиненості економіки та інфраструктури, доступу до медичних, освітніх і рекреаційних послуг

Столиця Австрії Відень удесяте поспіль стала найпривабливішим містом світу за стандартами життя.

Друге місце в списку посідає Цюріх, третє - відразу три міста (Ванкувер, Мюнхен і Окленд). Ванкувер і Окленд стали єдиними містами не з Європи в топ-10 рейтингу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До першого десятка також увійшли Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева й Базель.

Париж посів у списку 39-ту сходинку, Лондон - 41-шу, Нью-Йорк - 44-ту.

Останнє місце знову дісталося Багдаду. В самий кінець списку також потрапили столиця ЦАР Бангі та столиця Ємену Сана.

Загалом у списку 231 місто. Вони оцінюються з точки зору розвиненості економіки та інфраструктури, доступу до медичних, освітніх і рекреаційних послуг. До уваги також беруться такі фактори, як політичне й соціальне середовище, соціокультурна ситуація і погодні умови.