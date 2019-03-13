Відень знову визнано найкращим містом світу за якістю життя
Друге місце в списку посідає Цюріх, третє - відразу три міста (Ванкувер, Мюнхен і Окленд). Ванкувер і Окленд стали єдиними містами не з Європи в топ-10 рейтингу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
До першого десятка також увійшли Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева й Базель.
Париж посів у списку 39-ту сходинку, Лондон - 41-шу, Нью-Йорк - 44-ту.
Останнє місце знову дісталося Багдаду. В самий кінець списку також потрапили столиця ЦАР Бангі та столиця Ємену Сана.
Загалом у списку 231 місто. Вони оцінюються з точки зору розвиненості економіки та інфраструктури, доступу до медичних, освітніх і рекреаційних послуг. До уваги також беруться такі фактори, як політичне й соціальне середовище, соціокультурна ситуація і погодні умови.
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