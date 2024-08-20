Відкладено будівництво "Сили Сибіру-2" через розбіжності та санкційні ризики

Монголія не вірить у реальність проєкту найближчім часом.

Будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" відклали.

Про це повідомляє китайське видання The South China Morning Post із посиланням на колишнього члена Ради безпеки Монголії Мунхнара Байарлхавга.

Друга частина "Сили Сибіру" мала пройти територією Монголії. У країні планували побудувати 2,5 тисячі кілометрів газопроводу, однак влада не включила його до плану національного розвитку до 2028 року.

План було оголошено минулої п’ятниці коаліційним урядом національної єдності Монголії, три партії якого мають 118 із 126 місць у Великому державному хуралі – парламенті країни – після виборів у червні.

Аналітики пояснюють перерву розбіжностями щодо ціноутворення між Пекіном і москвою, геополітичними факторами, а також занепокоєнням щодо вторинних санкцій з боку західних країн проти тих, хто допомагає російським військовим в Україні.

"Ми вступаємо в тривалу паузу, коли москва більше не вірить, що зможе отримати бажану угоду від Пекіна, і, ймовірно, відкладе проект до кращих часів", — сказав Мунхнаран Баярлхагва.

Баярлхагва додав, що Пекін незадоволений "Газпромом" – державним енергетичним гігантом росії – через підозри про те, що компанія хоче в односторонньому порядку контролювати монгольську ділянку трубопроводу.

"Це означало б раптове і довгострокове посилення впливу москви в Монголії на шкоду Пекіну. Хоча про це ніколи не йшлося, було б справедливо включити китайців у розвиток монгольської секції з самого початку", - сказав він.

Очікується, що будівництво газопроводу – проекту, який спільно контролюють Китайська національна нафтова корпорація (CNPC) і "Газпром" – займе щонайменше п’ять років. Газогон мав щороку постачати Китаю 50 мільярдів кубометрів газу, що становить більшу частину обсягів, призначених для європейських клієнтів.

За словами Анни Кірєєвої, доцента Московського державного інституту міжнародних відносин, CNPC запитувала ціну, подібну до внутрішнього ринку росії. Це прохання, додала вона не влаштувало "Газпром", оскільки будівництво газопроводу потребує значних фінансових ресурсів.

росії потрібні клієнти для поставок газу на Ямальському родовищі, яке з'єднує її територію з Польщею та Німеччиною через білорусь. Після початку війни в Україні та подальшого розриву більшості прямих економічних зв’язків між москвою та Заходом, Китай став єдиним достатньо великим покупцем, щоб заповнити прогалину.

Оскільки росія має значні ресурси викопного палива, енергетика є головним аспектом її економічних відносин, зокрема з Китаєм, який є рецепієнтом 75,4 мільйона тонн природного газу, який він імпортував за перші сім місяців року.

Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух на липневому саміті Шанхайської організації співробітництва повідомив путіну, що його країна чекає, коли росія та Китай прокладуть трубопровід, назвавши його проектом, "важливим для економіки".