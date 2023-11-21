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ПОЛІТИКА

Війна в Україні може перерости в Третю світову війну – Зеленський

21 листопада 2023, 09:26
Війна в Україні може перерости в Третю світову війну – Зеленський
За словами президента, Україна зараз запобігає третій світовій війні.

Внаслідок російського вторгнення Україна опинилася в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє The Sun.

За словами президента, Україна зараз запобігає третій світовій війні.

"Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента війна в Ізраїлі відвернула увагу миру від України і наголосив на зв'язку москви з прихильниками Хамас в Ірані.

"Ця країна посилила військові зусилля росії, поставивши смертоносні дрони-камікадзе", - сказав український президент.

Також Зеленський звинуватив кремль у розпалюванні проблем на Балканах.

"Ми думаємо, що зараз на Балканах готуються, роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони [росіяни] намагаються навчати чи навіть тренують деяких людей", - заявив президент України.

"Ідея полягає в тому, щоб розпочати один конфлікт, а вони не впораються з ним, не намагаються його зупинити", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошує, що розпочата росією повномасштабна війна проти України завершиться не так швидко, як нам би хотілося, але Україна не збирається опускати руки. Про це глава держави сказав під час зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі, які відвідали нашу країну.

ХАМАСрф тероризмЗеленський.Третя світова

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